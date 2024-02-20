16 yaşındaki çocuk, tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

Çorum'da 16 yaşındaki çocuk, bıçaklı saldırıda yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı.

16 yaşındaki M.T.B., Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı halde çevredeki manav dükkanına gelen çocuğa çevredekiler müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yurttaşlar tarafından yarasına tampon yapılan ve daha sonra sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.