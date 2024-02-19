Erzurum'da cezaevinden firar eden hükümlü, evli olduğu kadını ağır yaraladı
Erzurum'da cezaevinden firar eden hükümlü, evli olduğu kadını ağır yaraladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan erkeği Erzurum-Pasinler kara yolunda takside yakaladı. Ağır yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü, evli olduğu kadını silahla ağır yaraladı.
Kentte 40 ayrı suçtan kaydı bulunan 39 yaşındaki Şafak S, tutuklu bulunduğu Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti.
Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde babasıyla yaşayan evli olduğu 32 yaşındaki Elif S'nin yanına giden Şafak S. ile kadın arasında tartışma çıktı.
Yanındaki tabancayla ateş ettiği Elif S'yi ağır yaralayan Şafak S, daha sonra bölgeden kaçtı.
KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
TAKSİDE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan Şafak S'yi yakalamak için kentteki çıkış noktalarında tedbir aldı.
Kent merkezindeki birçok adreste arama yapan ekipler, Şafak S'nin Pasinler ilçesinden bir taksiyle kent merkezine geldiği bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şafak S'yi Erzurum-Pasinler kara yolu üzerinde takside yakaladı. Şüpheli Şafak S. ile taksi şoförü, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.