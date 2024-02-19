Erzurum'da cezaevinden firar eden hükümlü, evli olduğu kadını ağır yaraladı

Erzurum'da cezaevinden firar eden hükümlü, evli olduğu kadını ağır yaraladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan erkeği Erzurum-Pasinler kara yolunda takside yakaladı. Ağır yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kadın 19.02.2024 17:20 Giriş: 19.02.2024 17:20

Güncelleme: 19.02.2024 17:27 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos