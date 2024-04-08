17. Metin Altıok Şiir Ödülü'nün sahibi belli oldu

Bu yıl on yedincisi düzenlenen 'Metin Altıok Şiir Ödülü’nü Şeref Bilsel’in “Kâğıdın Ölümü” kitabı kazandı.

2 Temmuz 1993'te Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden yazar ve şair Metin Altıok'un anısına organize edilen ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Metin Altıok Şiir Ödülü’nü Şeref Bilsel’in “Kâğıdın Ölümü” kitabı kazandı.

Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan, Latife Tekin ve Haydar Ergülen’den oluşan seçici kurul ödülün oy çokluğuyla Şeref Bilsel’e verilmesini kararlaştırdı. Ödülün verilmesindeki gerekçede Metin Altıok Şiir Ödülü Seçici Kurulu şu ifadelere yer verdi:

“Şeref Bilsel, çağın ürkütücü labirentlerinde bir başına kalmış insan tekinin, evlerden, ölümlerden, gelecek rüyalarından ve bir şiddet sarmalından geçerek toplumsal hayata karışmış yalnızlığını ve huzursuzluğunu; toplumsal hayatın evlerimizi, hayatlarımızı geleceğimizi kuşatmış büyük yabancılaşmasını, sevgisizliğini ve yıkıcılığını; aralarındaki diyalektik ilişkiyi ustalıkla göstererek; insan olma erdemini yücelten bir etik yaklaşımla, şiirin derin, çağrışımı geniş, incelikli diliyle hepimizin yüreğine ısrarla sunan bir şiire varmıştır Kâğıdın Ölümü’nde. Bu nedenle 2024 Metin Altıok Şiir Ödülü’nün Şeref Bilsel’e verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilsel, seçici kurul üyelerine ve Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok'a teşekkür ettti.