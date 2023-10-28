1700 tekliften 9’u yasalaştı

TBMM’nin bu yıla göre yüzde 69 artan 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, “Bin 700 kanun teklifinin sadece dokuzu yasalaştı” dedi.

Hüseyin ŞİMŞEK

2023’e göre yüzde 69 artarak 9 milyar 536 milyon TL’ye yükselen TBMM 2024 Yılı Bütçe Teklifi görüşmelerinde Meclis’in azalan etkinliği öne çıktı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iki bine yaklaşan teklif arasından sadece dokuzunun yasalaştığı açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştiren Kurtulmuş, yasama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından yeterli seviyede çalışamadığı eleştirilerinin yapıldığı TBMM’ye, 28’inci Yasama Döneminde bin 700 kanun teklifinin sunulduğunu, bunlardan 9'unun kanunlaştığını bildirdi.

ÖNERGELER YANIT BEKLİYOR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekillerinin “Yanıt almakta zorlanıyoruz” eleştirilerinde bulunduğu yazılı soru önergeleri hakkındaki istatistikleri de yayımladı. Meclis İçtüzüğü’ne göre cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanlar tarafından 15 günde yanıtlanmak zorunda olan 5 bin 265 önergenin Meclis’e sunulduğunu kaydeden Kurtulmuş, bunlardan yalnızca bin 610’unun yanıtlandığını kaydetti. Birinin ilgili milletvekilince geri alındığını ifade eden Kurtulmuş, 2 bin 941'inin henüz cevaplandırılmadığını, 713'ünün ise 15 günlük cevaplanma süresi içerisinde olduğunu dile getirdi.

MECLİS’E YENİ BİNA

İktidarın kamuda tasarruf döneminin yaşandığına yönelik açıklamalarına rağmen, Meclis yerleşkesi içerisine yeni bir bina yapılacağı da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki toplantıda açıklandı. Kurtulmuş, Meclis kampüsü içinde kütüphane, sergi ve konferans salonlarının bulunacağı, tarihi yapıyla uyumlu, yüksek olmayan bir binanın yapılmasının planlandığını kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK’e 267 milyon TL kaynak aktarılacağını da vurguladığı konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

“2023 Bu ödeneğin 19 Ekim itibariyle 4 milyar 498 milyon 359 bin 585 lirası, yani yüzde 80,3'ü harcanmıştır. Yıl sonu bütçe gerçekleştirilmesinde ise harcama oranının yüzde 98 oranında olmasını bekliyoruz. 2024 yılı bütçe teklifi 9 milyar 536 milyon 586 bin liradır ve komisyonumuza bu şekliyle sunulmuştur. 2024 yılı bütçe teklifinin yüzde 96,4'ü cari giderlerden, yüzde 3,6'sı ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır. 2024 yılı bütçesinin yüzde 69 gibi büyük bir kısmı personel giderlerinden oluşuyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da TBMM bütçesinde, TBMM'ye bağlı Kamu Denetçiliği Kurumu'na 235 milyon 42 bin lira pay ayrılmıştır.”