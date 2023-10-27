CHP Kurultayı’nı İmamoğlu yönetecek

CHP’nin 38’inci Kurultayı’nı İmamoğlu yönetecek. Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı teklifini olumlu karşıladığı bildirildi.

Hüseyin ŞİMŞEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayın Divan Başkanlığını üstlenmesi önerisini kabul etti. CHP’nin 4-5 Kasım’da yapılacak 38’inci Olağan Kurultayı’na Divan Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu ismi önerilecek.

Edinilen bilgiye göre geçen hafta CHP yönetiminden bazı isimler İmamoğlu ile temasa geçerek Divan Başkanlığı’nı yapması önerisini iletti. Genel merkez yöneticileri, kurultayı İmamoğlu’nun yönetmesinin olası gerginlikleri önleyeceği görüşünden hareketle bu öneride bulunduğu öğrenildi. İmamoğlu, yakın çalışma ekibi ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’le öneriyi değerlendirdi. Dün Ahlatlıbel’de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, önce kurultay değerlendirmesi yaptı. Büyük kurultay hazırlıklarını görüşen iki isim, gerginlikten uzak bir kurultay yaşanması dileklerini birbirine aktardı. Görüşmede İmamoğlu’nun, “Kurultay’da Divan Başkanlığı teklifi”nde bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

ÖZEL’DEN DEĞERLENDİRME

Kurultay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olacak CHP Meclis Grup Başkanı Özel de İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı konusunu değerlendirdi. İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı’na olumlu yaklaştıklarını kaydeden Özel, “Birkaç gündür bu konuyla ilgili bilgiler geliyor. Bana resmi olmayan şekilde, bu konuya nasıl bakacağımızla ilgili bir düşünce sorulur oldu. İmamoğlu’nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder” dedi.

CHP son iki kurultayında Divan Başkanlıklarını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapmıştı.