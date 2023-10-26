Kılıçdaroğlu teklifte bulundu: Kurultay'da Divan Başkanlığı'nı İmamoğlu yapacak

CHP'de Kurultaya sayılı günler kala Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. Olumlu geçen görüşmede, iki isim de kurultayda adil bir yarış istedi. Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu’na Kurultay’da Divan Başkanlığı teklifini ilettiği, İmamoğlu’nun teklife olumlu yaklaştığı bildirildi. 4-5 Kasım tarihlerindeki Kurultay'da Divan Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu yapacak.

Siyaset 26.10.2023 09:56 Giriş: 26.10.2023 09:56

Güncelleme: 26.10.2023 13:26 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

BirGün ANKARA 4-5 Kasım’da 38’inci Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek CHP’de kurultay gündemi devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile saat 09.30'da Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki basına kapalı görüşme bir saat sürdü. Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı. GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu öğrenilen iki isim arasındaki görüşmenin "olumlu" geçtiği ifade edildi. Gerginliğin olmadığı belirtilen görüşmede, her iki isim de 'adil koşullarda yarışılan bir kurultay' istedi. DİVAN BAŞKANLIĞI TEKLİFİ Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu’na Kurultay’da Divan Başkanlığı teklifini ilettiği, İmamoğlu’nun teklife olumlu yaklaştığı bildirildi. İki isim Divan Başkanlığı için anlaştı. CHP'de genel başkanın seçileceği kurultayda Divan Başkanlığı'nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. Adaylığını ilan edebilir