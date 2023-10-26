Adaylığını ilan edebilir

Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu veya Yavaş’a Divan Başkanlığı teklif edeceği iddia edilirken ‘‘Son kez aday olduğunu ilan etmeyi’’ de tartıştığı kaydedildi.

Hüseyin ŞİMŞEK

4-5 Kasım’da 38’inci Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek CHP’de son Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda, kurultay hakkındaki son hazırlıklar tamamlandı.

Mevcut kadro ile son kez düzenlenen CHP Parti Meclisi toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri tarafından kaleme Kurultay Raporu görüşülerek onaylandı. Toplantıda ayrıca daha önce partiden ihraç edilen ancak kadına karşı ve yüz kızartıcı suç işlememiş kişilerin “bağışlanması” hakkındaki konu başlığı da gündeme geldi. Bu konuda herhangi bir karar alınmadığı, detayların kurultay sonrası ele alınacağı ve “bağışlanma” işleminin kapsamının değişebileceği kaydedildi.

Parti Meclisi toplantısında herhangi bir gerginliğin de yaşanmadığı, doğal üyelerle birlikte yaklaşık 68 ismin yer aldığı Parti Meclisi’nin son toplantısına 50 ismin katıldığı bildirildi. Kurultay delegelerinin desteği konusunda değişimcilerle başa baş olduğu kaydedilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, kurultay günü konuşmasına hazırlandığı da bildirildi. Buna göre, Kılıçdaroğlu’nun oylamadan önceki son konuşmada, “Son kez genel başkanlığa adayım ve bir sonraki kurultayda olmayacağım” diyebileceği iddia edildi. Konuşma metninin kaleme alındığı güne kadar bu ihtimalin Kılıçdaroğlu ve yakın ekibi tarafından tartışılmaya devam edileceği kaydedildi. Kurultaya sayılı günler kala Kılıçdaroğlu’nun hem İstanbul hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşme yapacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kurultayda tansiyonu düşürmek isteyen parti yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kurultay Divan Başkanlığı’nı önermeyi düşündü. Ancak bazı milletvekili ve Parti Meclisi üyeleri, “Divan Başkanı tarafsız olmalı, İmamoğlu tarafsız değil” dediği ifade edildi.