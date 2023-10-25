Kılıçdaroğlu ile görüşmüşlerdi: DEVA Partisi’nde istifa depremi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz günlerde 'gizli' görüşme gerçekleştirdikleri ortaya çıkan DEVA Partili isimlere CHP'ye geçmelerine karşılık Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahirman'a belediye başkanlığı verileceği öne sürülmüştü.

İstanbul’da DEVA Partisi’nin 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Büyükçekmece’de bulunan bir otelde toplanan ilçe başkanları adına DEVA Partisi Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman konuştu. Kahriman, partinin kuruluşu sırasında emek harcadıklarını ifade ederek, "Biz yola çıktığımız zaman bu ülkenin geleceği için 81 ilimizde 85 milyon nüfusun herkesin derdine deva olacağız dedik. Ama gelinen noktaya bakıyoruz, 15 vekilin derdine deva olundu. Adalet, hak, hukuk ve emek dedik ama bütün arkadaşlarımızın emeği maalesef 15 vekil için kullanıldı. Partimizde seçime girmeden önce sayın genel başkanımızın bizatihi açıklaması var, ’kendi logomuz ile seçime gireceğiz’. Cuma günü reklamları verildi, maalesef ki cumartesi günü Millet İttifakı ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi listeleri ile girilme kararı alındı. Peki bu kararı verecektiniz, Türkiye’nin 81 ilinde bin 600 arkadaşımız vekil olmak için başvuru yapmıştı. Başvuru yaparken partimize güvenerek başvuru yaptı. Bu arkadaşlarımız ile istişare etmeden arkadaşlarımızın başvurusunu göz önünde bulundurmadan bir anlık karar ile maalesef 5 kişi oturup karar verildi” dedi.

Konuşmasının devamın DEVA Partisi’nden İstanbul’dan milletvekili olan isimlere de sitemde bulunan Kahriman, "Biz emek verdik, teşkilat emek verdi, akabinde bu arkadaşlarımız kendilerini vekil yaptılar. İstanbul’da seçilen 5 tane vekil, inanın bölgedeki arkadaşlarımıza teşkilat mensubu arkadaşlarımıza teşekküre bile gelmediler. Partiyi sürekli küçülttüler, maalesef partiyi bu hale getirdiler. Türkiye’ye siyasi parti kuruyorsan kendine ve ekibine güveniyorsan kendi logon ile seçime gireceksin. Eğer bu yüreğiniz yoksa, topluma güven vermiyorsanız başarılı olamazsınız, kusura bakmayın. Nitekim gelinen nokta DEVA Partisi olarak değil bir dernek haline geldi. Ben ve arkadaşlarım bundan sonraki süreçte ülkemizin, çocuklarımız geleceği için adalet ve özgürlük için mücadele edeceğiz, asla pes etmeyeceğiz. En kısa sürede ben ve arkadaşlarım Türkiye’de bu ekip tarih yazacaktır” diye konuştu.

Gazeteci Şaban Sevinç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEVA Partisi'nden istifa eden ilçe başkanlarının CHP'nin 4 Kasım'da yapacağı kurultayının ardından partiye katılacağını duyurdu.

Sevinç'in paylaşımı şöyle:

"Kılıçdaroğlu-Babacan ilişkisi… 15 vekil verdi, 13 ilçe başkanı aldı Kılıçdaroğlu, CHP listelerinden 15 milletvekili verdiği Deva Partisi’nin İstanbul’daki 13 ilçe başkanını CHP’ye transfer etti. Deva’lılar 4 Kasım’daki kurultayın ardından CHP’ye katılacak. İlçe başkanlarının bu sabah yaptığı Deva’dan istifa açıklaması."

Kılıçdaroğlu-Babacan ilişkisi…

15 vekil verdi, 13 ilçe başkanı aldı



Kılıçdaroğlu, CHP listelerinden 15 milletvekili verdiği Deva Partisi’nin İstanbul’daki 13 ilçe başkanını CHP’ye transfer etti.



Deva’lılar 4 Kasım’daki kurultayın ardından CHP’ye katılacak.



İlçe başkanlarının… pic.twitter.com/E6g8GDS26g — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) October 25, 2023

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partili 13 ilçe başkanı ile geçtiğimiz hafta sıou gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Görüşmede, 13 ilçe başkanının partisinde istifa etmesine karşılık DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı verileceği öne sürülmüştü.