1912 çocuğun 1874’ü yakınlarına teslim edildi

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün “kaçırılan ve depremde kaybolan” çocuklarla ilgili soru önergesini yanıtladı.

Yanıtta çocuklara ilişkin “Bakanlığımızca deprem felaketi nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş/refakatçisi olmayan bin 912 çocuk Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü’nde kayıt altına alınmıştır. Yapılan DNA eşleşmeleri ve kimlik kontrolü, kimliklendirme ve mesleki çalışmalar sonucunda bin 874 çocuk ailesine/aile yakınlarına teslim edilmiştir.” denildi.