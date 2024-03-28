1994'ten 2019'a kadar hiç açılmamıştı: Murat Kurum, 1 yılda 100 kreş vaat etti!

AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, proje tanıtım toplantısında konuştu. Mevcut İBB yönetimi eleştiren Murat Kurum, çok sayıda yeni metro ve metrobüs hattı açacaklarını belirtirken ihaleler için "yandaşımıza vermeyeceğiz" dedi. Öte yandan Kurum, 1 yılda 100 kreş açacaklarını söyledi. Refah Partisi ve AKP'nin İBB'yi yönettiği 1994'ten 2019'a kadar hiç kreş açılmamıştı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, proje tanıtım toplantısında konuştu. Seçimi kazanmaları halinde ilk 6 ayda trafiğin rahatlayacağını öne süren Kurum, İBB'nin mevcut yönetiminin metro hattı konusunda ağır davrandığını iddia etti.

Arnavutköy-Halkalı metrosunu açmayı vaat eden Kurum, 1 yılda raylı hatları 420 kilometreye çıkaracaklarını ve 4 metro hattı açacaklarını söyledi.

"Tabela koyduğumuz her yerde çalışma olacak, göstermelik tabela asmayacağız" diyen Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde yapılan ihalelerin çoğunun İBB tarafından iptal edildiğini öne sürdü.

"ESENYURT UNUTULMUŞ"

"Esenyurt 5 yıldır unutulmuş, İBB'nin hiçbir yatırımı olmamış" diyen Kurum, ilçe için çok önemli olduğunu düşündükleri 18 kilometrelik metro hattının inşaatına ilk 6 ayda başlayacaklarını duyurdu.

Murat Kurum, ilk 1 yılda 184,7 kilometre uzunluğunda 11 farklı raylı sistem hattı başlatacaklarını belirterek "Mevcut liyakatsız yönetimin 5 yılda yaptığının 2 katını 1 yılda yapacağız" dedi.

Kurum, "Yeni hatlar sayesinde Beşiktaş-Beylikdüzü arası 25 dakika, Beşiktaş-Küçükçekmece arası 15 dakika, Üsküdar-Kavacık arası 9 dakika, Sarıyer-Beşiktaş arası 12 dakika olacak" vaadinde bulundu.

"TAKSİ SORUNUNU 6 AYDA ÇÖZECEĞİZ"

İstanbul'daki taksi sorununu 6 ayda çözeceklerini öne süren Murat Kurum, "İstanbul'un gündeminden taksi sorununu 6 ayda çıkaracağız. Dijital taksi uygulamasıyla çok başlılığı sona erdireceğiz ve İstanbul taksisini bir marka haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İhalelerin kamuya açık ve şeffaf şekilde yapılacağını da öne süren Murat Kurum, "İhale sürecini yandaşımıza ve partilimize vermediğimiz bir anlayışla yürüteceğiz. Kim iyi yapıyorsa ona vereceğiz" dedi.

"6 AYDA 5 KATINI YAPACAĞIZ"

Murat Kurum, beklenen büyük Marmara depremine ilişkin büyük bir konut dönüşümü başlatacaklarını da iddia etti. 6 ayda mevcut İBB yönetiminin 5 yılda yaptığının 4 katını başarmayı vaat eden Kurum, toplam 650 bin konut yapacaklarını ve göreve başladıkları an 20 bin konutun temelinin atılacağını söyledi.

Vaatlerine açmayı planladıkları kreşlerle devam eden Murat Kurum, 1 yılda 100 kreş açacaklarını söyledi. Refah Partisi ve AKP'nin İBB'yi yönettiği 1994'ten 2019'a kadar hiç kreş açılmamıştı.