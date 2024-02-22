2. Alevilik ve Bektaşilik Bilim Ödülleri verildi

Haber Merkezi

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) tarafından 2 yıldır verilen Uluslararası Alevi ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, AKP Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Alevilik ve Bektaşiliğin akademik dünyada daha fazla görünür olmasını ve bu alanda çalışan akademisyenleri destekleme hedefiyle açılan yarışmada doktora, yüksek lisans ve makale alanındaki eserlerden dereceye giren akademisyenlere ödülleri takdim edildi. Törende Mustafa Timisi’ye Yola Hizmet Onur Ödülü'nü AVF Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan verdi. İlk kez sahne alan Telli Turnalar grubu ise salonu hem deyiş hem Anadolu ezgileriyle mest etti.