Alevi Vakıfları Federasyonu’ndan Sinema Destek Yarışması

Alevi Vakıfları Federasyonu, Alevilik-Bektaşilik temalı Sinema Destek Yarışması düzenliyor. Başvurular, 28 Şubat 2024'e kadar yapılabilecek.

Alevi Vakıfları Federasyonu, iki yıldır sürdürdüğü Uluslararası Alevi ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülü’ne bu yıl Sinema Destek Yarışması’nı da ekliyor. Alevi-Bektaşiliğin görsel dünyada daha fazla görünür olmasını hedefleyen destek projesinde, Alevi-Bektaşi kültürünün değerleri, Alevi-Bektaşi inancına mensup olanların yaşam koşulları, inanç ritüelleri ve felsefesi destek yarışmalarının odak konularını oluşturuyor.

Senaryo dalında birinciye 20 bin TL, Kısa Film ve Belgesel Destek yarışmalarında birinciye 30’ar bin TL para ödülü verilecek. İkinci ve üçüncü projelere ise malzeme destek ödülü verilerek toplamda 3 kategoride 80 bin lira para ödülü ve malzeme destek ödülleri verilecek.

BAŞVURULAR 28 ŞUBAT'A KADAR

Sinema yazarı ve öğretim görevlisi Rıza Oylum’un koordinatörlüğünde yürütülecek projede, başvurular online olarak 28 Şubat 2024 tarihine kadar http://avf.org.tr adresine yapılabilir. Ön elemeden geçen projeler daha sonra duyurulacak alanında uzman jürilerce değerlendirildikten sonra ödüllere hak kazananlar federasyonun internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, Alevi Vakıfları Federasyonun internet sitesi http://avf.org.tr adresini ziyaret edebilir. sinemadestek@avf.org.tr adresine mail atabilir.