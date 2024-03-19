2 ilde 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Kars'ta 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmaya devam ediyor.

Güncel 19.03.2024 11:46 Giriş: 19.03.2024 11:46

Güncelleme: 19.03.2024 11:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA