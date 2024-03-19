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2 ilde 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Kars'ta 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmaya devam ediyor.

Güncel
  • 19.03.2024 11:46
  • Giriş: 19.03.2024 11:46
  • Güncelleme: 19.03.2024 11:48
Kaynak: AA
2 ilde 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Fotoğraf: AA

Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle kırsaldaki 327 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kars’ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmaya devam ediyor.

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