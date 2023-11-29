2 sağlık çalışanı, kazan dairesinden sızan gazdan etkilendi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Devlet Hastanesi'nde acil tıp teknisyenleri Elif Kayman ve Büşra Atıcı, kazan dairesinden sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İki sağlıkçı tedavilerinin ardından taburcu olurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Mudurnu Devlet Hastanesi'nde dün kazan dairesinden karbonmonoksit gazı sızdı.

Sızan gaz sebebiyle, kazan dairesinin yakınındaki odada görev yapan acil tıp teknisyenleri Elif Kayman ve Büşra Atıcı zehirlendi.

2 sağlık personeli aynı hastanede tedaviye alındı. Kayman ve Atıcı, tedavilerinin ardından dün akşam saatlerinde taburcu oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.