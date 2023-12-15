20 ülkede insani kriz kötüleşecek

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Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), iklim değişikliğinin, silahlı çatışmaların, artan borç yükünün ve azalan uluslararası desteğin 2024 yılında dünya çapında insani krizleri hızlandıracağını söyledi. Gelecek yıl insani durumun kötüleşmesi riskinin en yüksek olduğu listenin başında yer alan Sudan’ı işgal altındaki Filistin toprakları ile Güney Sudan takip etti.

IRC, bu 20 bölgenin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğunu, ancak küresel insani ihtiyacın yüzde 86'sını, yerinden edilmiş insanların yüzde 70'ini oluşturduğunu söyledi. IRC, iklim değişikliği, kadınlar ve yerinden edilenlere destek konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.