20 yılın en yüksek seviyesinde: Mevduat faizi ticari kredi faizini geçti

Son dönemde ekonomi yönetiminden tasarruf sahiplerini standart TL mevduatlara yönlendiren kararlar gelirken mevduat faizlerindeki yükseliş ivmesi de devam etti. Mevduatlarda ortalama faiz 22 Eylül haftası itibarıyla yüzde 42,7 seviyesine çıktı. Aynı hafta itibariyle ticari kredi faizleri yüzde 42,2'de kaldı.

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Fotoğraf: Depophotos