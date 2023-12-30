2022’de 16 grev gerçekleşti

Emek Servisi

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Uyuşmazlığı İstatistikleri 2022 verilerine göre bu yıl ülkede toplam 16 grev gerçekleşti. Kamuda 2, özelde ise 14 grev hayata geçiren emekçiler, 79 işyerinde iş bırakmış oldu. İstatistiklere göre greve katılan işçi sayısının toplamı 1.063 oldu. Bakanlık ‘kaybolan işgünü’ sayısına da raporunda yer verdi. Buna göre işçilerin en temel hakkı olan grevler nedeniyle 61 bin 680 işgünü ‘kaybedildi.’ Verilerde 2022’de hiç lokavt gerçekleşmediği belirtildi.

SENDİKALILIK ORANI %14,42

Ayrıca bakanlık sendikalı işçi istatistiklerini de paylaştı. Buna göre 2023’te çalışanlar içinde sendikalı işçi oranı yüzde 14,42. Toplam 16 milyon 163 bin 549 çalışanın yalnızca 2 milyon 330 bin 988’i sendika üyesi oldu. En fazla üyesi bulunan sendika 258 bin 928’le Türk Metal olurken onu 256 bin 625’le Hizmet-İş izledi. Üçüncü sırada 199 bin 587 ile Öz Sağlık-İş, dörtte ise 130 bin 41 üyeyle Genel-İş yer aldı.

Çalışma izin istatistiklerine göre de 2022’de toplam 212 bin 682 yabancıya çalışma izni verildi. Bunlardan 57 bin 829’u kadın olurken 154 bin 853’ü ise erkek. Yıllara göre çalışma izni verilen yabancı sayısı şöyle:

• 2022: 212 bin 682

• 2021: 168 bin 103

• 2020: 123 bin 574

• 2019: 145 bin 232

• 2018: 115 bin 837