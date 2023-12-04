2023 Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

2023 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2023 Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı Aralık ayı için toplumun pek çok kesiminde merak konusu. Peki, 2023 Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Aralık ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı 2023 Aralık ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2023 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2023 Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2023 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Aralık ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2023 Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

2023 Aralık ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

2023 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28 artış gösterdi. bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60.09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53.40 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37.54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüde 92.86 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11.17 ile konut oldu.