2023 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yurttaşlar 2023 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? aramalarına yöneldi. Verilere göre enflasyon Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28 artış gösterdi. Peki, 2023 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? 2023 Kasım ayı enflasyon oranında en yüksek artış hangi alanda?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28 artış gösterdi.Peki, 2023 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

2023 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28 artış gösterdi. bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60.09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53.40 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37.54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüde 92.86 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11.17 ile konut oldu.