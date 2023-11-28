2023 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Aralık faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Aralık FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2023 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Aralık faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Aralık FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltmişti. Peki, 2023 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Aralık faiz kararı toplantısı 12 - 13 Aralık 2023 tarihlerinde olacak. Faiz kararının 13 Aralık günü saat 21.00'de duyrulması bekleniyor. 2023 Ekim ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Ekim faiz kararı Kasım ayı FED faiz kararı ne oldu? FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.