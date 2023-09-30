2023 Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

2023 Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2023 Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı Eylül ayı için toplumun pek çok kesiminde merak konusu. Peki, 2023 Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Eylül ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı 2023 Eylül ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2023 Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2023 Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2023 Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Eylül ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2023 Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

2023 Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Eylül ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Piyasa katılımcıları enflasyonda yükseliş ivmesinin Eylül ayında da devam etmesini bekliyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine göre 19 kurumun medyan beklentisi Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,6; yıllık ise yüzde 84,5 seviyesinde artacağı yönünde. Ankette Eylül ayına ilişkin aylık enflasyon için en düşük beklenti yüzde 3, en yüksek beklenti yüzde 4,5 oldu. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 85,9 en düşük ise yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti.