2023 Kasım FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Kasım faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Kasım FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2023 Kasım FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Kasım faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Kasım FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltmişti. Peki, 2023 Kasım FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Kasım FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Kasım faiz kararı toplantısı 12 - 13 Aralık 2023 tarihlerinde olacak. Faiz kararının 13 Aralık günü saat 21.00'de duyrulması bekleniyor. Ekim ayı FED faiz kararı ne oldu? FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.