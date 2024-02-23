2024 Açlık sınırı ne kadar? İşte TÜRK-İŞ ve DİSK'in açlık sınırı raporları

Türkiye her gün yeni bir zam haberiyle güne başlarken yurttaşın cebindeki para her geçen saniye erimeye devam ediyor. Sürekli değişen fiyat etiketlerinin karşısında ise yurttaşlar 2024 Açlık sınırı ne kadar? sorularını gündeme getiriyor. Peki, 2024 Açlık sınırı ne kadar? İşte DİSK ve TÜRK-İŞ'in 2024 Açlık sınırı hesaplamaları

Türkiye'de sürekli değişen fiyat etiketleri, her gün gelen zamlar yurttaşın aldığı maaşın erimesiyle sonuç buluyor. Yükselen enflasyon oranlarıyla beraber 2024 açlık sınırı ne kadar? sorusu gündemde beliriyor. Peki, 2024 Açlık sınırı ne kadar? İşte DİSK ve TÜRK-İŞ'in 2024 Açlık sınırı hesaplamaları.

TÜRK-İŞ 2024 Ocak Açlık sınırı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından hazırlanan 'Yoksulluk ve Açlık Sınırı' raporuna göre, 2024 Ocak ayı açlık sınırı 15 bin 48 TL'yi aştı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15.048,89 TL oldu. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 19.630,40 TL’ye yükseldi.

DİSK 2024 Ocak açlık sınırı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Birleşik Metal İş Sınıf Araştıırmaları Merkezi tarafından ortak hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ocak 2024 Dönem' raporuna göre 2024 Ocak ayı açlık sınırı 15 bin 33 TL olarak hesaplandı. Raporda belirtilen açlık sınırı tutarları yalnızca beslenme ihtiyaçları baz alınarak hesaplandı.

Raporda; "DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2024 için 15 bin 033 liradır.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 501 LİRA

Günlük harcamalarda Ocak 2024’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 153,37 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 99.93 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 121.21 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 27.89 liralık masraf yapılması gereken ürün grubudur. Yumurta için 11.45, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 12.66 lira harcama yapılması gerekmektedir.

SEPETİN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 30.6 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.9 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 24.2’dir. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.2’dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8.1’dir.

AİLE BİREYİNE GÖRE HARCAMA GEREKSİNİMİ

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 501 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim kalemi yaklaşık 42.84 lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır." ifadeleri kullanıldı.