2024 Yoksulluk sınırı ne kadar? İşte TÜRK-İŞ ve DİSK'in yoksulluk sınırı raporları

Türkiye her gün yeni bir zam haberiyle güne başlarken yurttaşın cebindeki para her geçen saniye erimeye devam ediyor. Sürekli değişen fiyat etiketlerinin karşısında ise yurttaşlar 2024 Yoksulluk sınırı ne kadar? sorularını gündeme getiriyor. Peki, 2024 Yoksulluk sınırı ne kadar? İşte DİSK ve TÜRK-İŞ'in 2024 Yoksulluk sınırı hesaplamaları

Türkiye'de sürekli değişen fiyat etiketleri, her gün gelen zamlar yurttaşın aldığı maaşın erimesiyle sonuç buluyor. Yükselen enflasyon oranlarıyla beraber 2024 yoksulluk sınırı ne kadar? sorusu gündemde beliriyor. Peki, 2024 Yoksulluk sınırı ne kadar? İşte DİSK ve TÜRK-İŞ'in 2024 Yoksulluk sınırı hesaplamaları.

TÜRK-İŞ 2024 Ocak Yoksulluk Sınırı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' raporuna göre, 2024 Ocak ayı yoksulluk sınırı dört kişilik bir aile için 49 bin 19 TL'yi aştı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 19 bin 630 TL oldu.

DİSK 2024 Ocak Yoksulluk sınırı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Birleşik Metal İş Sınıf Araştıırmaları Merkezi tarafından ortak hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ocak 2024 Dönem' raporuna göre 2024 Ocak ayı yoksulluk sınırı dört kişilik bir aile için 51 bin 998 TL olarak hesaplandı.