2024 Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? 2024 Ay tutulması takvimi

Ay tutulmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırıyor. Bu yıl "Gölgeli Ay Tutulması" ve "Kısmi Parçalı Ay Tutulması" olarak gerçekleşecek iki ay tutulması takvimlerde işaretlendi. Peki, 2024 Ay tutulması ne zaman? Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte 2024 Ay tutulması takvimi!

2024 yılına girilmesiyle birlikte astronomi meraklıları 2024 Ay tutulması ne zaman, Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırmaya başladı. 2024 yılında gerçekleşecek "Gölgeli Ay Tutulması" ve "Kısmi Parçalı Ay Tutulması" için sayılı günler kaldı. Yurttaşlar Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi sorusunu gündeme getirirken bilim insanları tutulmaların Türkiye'den görünüp görünmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 Ay tutulması ne zaman? Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte 2024 Ay tutulması takvimi!

2024 Ay tutulması ne zaman?

2024 yılına girmemiz birlikte bu yıl gerçekleşmesi beklenen "Gölgeli Ay Tutulması" ve "Kısmi Parçalı Ay Tutulması" olarak adlandırılan iki adet ay tutulmasına tanıklık edeceğiz. Bunlardan ilki olan Gölgeli Ay Tutulması 25 Mart 2024 Pazartesi saat 10:00'da ikincisi olan Kısmi Parçalı Ay Tutulması ise 18 Eylül 2024 Çarşamba saat 05:24'da gerçekleşecek.

Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl gerçekleşecek "Gölgeli Ay Tutulması" ile "Kısmi Parçalı Ay Tutulması" ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek. NASA'ya göre, her iki ay tutulmasının yolu Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan ile sınırlı olacak.

2024 Ay tutulması takvimi

2024'te gerçekleşecek ay tutulmalarının takvimi şu şekilde:

Gölgeli Ay Tutulması: 25 Mart 2024 Pazartesi Saat 10:00

25 Mart 2024 Pazartesi Saat 10:00 Kısmi Parçalı Ay Tutulması: 18 Eylül 2024 Çarşamba Saat 05:24

Gölgeli Ay Tutulması ne zaman?

2024'te gözlemlenecek ilk ay tutulması olan Gölgeli Ay Tutulması 25 Mart 2024 Pazartesi saat 10:00'da gerçekleşecek.

Gölgeli Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl gerçekleşecek "Gölgeli Ay Tutulması" ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek. 8 Nisan 2024 Pazartesi saat 21.20'da gerçekleşecek Gölgeli Ay Tutulması Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan gözlemlenebilecek.

Gölgeli Ay Tutulması nedir?

Gölgeli Ay Tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi sonucu ortaya çıkan bir olaydır. Bu olayda, Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya gelir, ancak Dünya'nın atmosferi Ay'ın arkasında bulunan Güneş ışınlarını kırarak Ay'ın yüzeyine ulaşmasını engeller. Bu durumda Ay, Dünya'nın gölgesinde kalarak kırmızı veya bakır rengine bürünür.

Gölgeli Ay Tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesinin tamamına girdiği tam gölgeli tutulma ve kısmi olarak girdiği kısmi gölgeli tutulma olmak üzere iki türde meydana gelebilir. Tam gölgeli tutulmada Ay, Dünya'nın tam gölgesine girer ve genellikle kırmızı renkte bir "kan" Ay olarak adlandırılır. Kısmi gölgeli tutulmada ise Ay, Dünya'nın kısmi gölgesine girer ve bu durumda daha hafif bir renk değişimi gözlemlenebilir.

Kısmi Parçalı Ay Tutulması ne zaman?

2024'te gözlemlenecek ikinci ay tutulması olan Kısmi Parçalı Ay Tutulması 18 Eylül 2024 Çarşamba saat 05:24'de gerçekleşecek.

Kısmi Parçalı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl gerçekleşecek "Kısmi Parçalı Ay Tutulması" ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek. 18 Eylül 2024 Çarşamba saat 05:24'de gerçekleşecek Kısmi Ay Tutulması Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan gözlemlenebilecek.

Kısmi Parçalı Ay Tutulması nedir?

"Kısmi Parçalı Ay Tutulması," Ay'ın Dünya'nın kısmi gölgesine girdiği bir tutulma olayını ifade eder. Bu durumda, Ay'ın bir kısmı Dünya'nın gölgesine girerken diğer kısmı ise gölge dışında kalır. Kısmi Parçalı Ay Tutulması, tam gölgeli tutulmadan farklıdır; çünkü tam gölgeli tutulmada Ay, Dünya'nın tam gölgesine girer.

Kısmi Parçalı Ay Tutulması sırasında Ay'ın bir kısmı karanlıkla kaplanır ve bu nedenle gökyüzünde kısmi bir karanlık ay diskine neden olur. Ancak, bu durum genellikle tam gölgeli tutulmada görülen kadar belirgin bir renk değişikliği üretmez.