2024 CHP Adana belediye başkan adayları: İşte CHP Adana belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Adana il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Adana il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Adana belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Adana il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Adana il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Adana belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Adana il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Adana belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Adana ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ADANA/Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı : ZEYDAN KARALAR

: ZEYDAN KARALAR ADANA/CEYHAN: KADİR AYDAR

KADİR AYDAR ADANA/POZANTI: ŞENOL EROĞLU

ŞENOL EROĞLU ADANA/SAİMBEYLİ: İSMAİL DURMAZ

İSMAİL DURMAZ ADANA/TUFANBEYLİ: AHMET AKTÜRK

CHP Adana belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Adana il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Adana il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için Zeydan Karalar'ı aday gösterdi.

CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Adana ili Ceyhan ilçesi için Kadir Aydar ismini aday gösterdi.

CHP Pozantı Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Adana ili Pozantı ilçesi için Şenol Eroğlu ismini aday gösterdi.

CHP Saimbey Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Adana ili Saimbey ilçesi için İsmail Durmaz ismini aday gösterdi.

CHP Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Adana ili Tufanbeyli ilçesi için Ahmet Aktürk ismini aday gösterdi.