2024 CHP Afyonkarahisar belediye başkan adayları: İşte CHP Afyon belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Afyonkarahisar il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Afyonkarahisar il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Afyonkarahisar belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Afyonkarahisar il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Afyonkarahisar il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Afyonkarahisar belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Afyon il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Afyonkarahisar belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Afyonkarahisar ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

AFYONKARAHİSAR/MERKEZ: BURCU KÖKSAL

BURCU KÖKSAL AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/ERKMEN: ŞÜKRÜ PANCAR

ŞÜKRÜ PANCAR AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI/DEREÇİNE: ÖMER YILDIZ

ÖMER YILDIZ AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI/YEŞİLÇİFTLİK: DEVRİM ÖLMEZ

DEVRİM ÖLMEZ AFYONLARAHİSAR DİNAR TATARLI: ALİ KÖKSAL

ALİ KÖKSAL AFYONLARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA: MUSTAFA ÇİMEN

MUSTAFA ÇİMEN AFYONLARAHİSAR EMİRDAĞ: BARIŞ CAN

BARIŞ CAN AFYONLARAHİSAR ÇIRIK: İDRİS ERUSLU

İDRİS ERUSLU AFYONLARAHİSAR GEBECELER: MUSTAFA SATILMIŞ

MUSTAFA SATILMIŞ AFYONLARAHİSAR NURİBEY: OSMAN SAĞ

OSMAN SAĞ AFYONLARAHİSAR SÜLÜMENLİ: AHMET SÜRGÜ

AHMET SÜRGÜ AFYONLARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA: BÜLENT ÖNEY

BÜLENT ÖNEY AFYONLARAHİSAR SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK: CEYLAN KOCATÜRK

CEYLAN KOCATÜRK AFYONLARAHİSAR BAŞMAKÇI: SELÇUK GÖNÜLLÜ

SELÇUK GÖNÜLLÜ AFYONLARAHİSAR DAZKIRI: İSMAİL TAYLAN

İSMAİL TAYLAN AFYONLARAHİSAR İHSANİYE: TUNAY TÜRKMEN

CHP Afyon belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Afyonkarahisar il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Afyon il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için Burcu Köksal'ı aday gösterdi.

CHP Afyon ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Afyon ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/ERKMEN: ŞÜKRÜ PANCAR, AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI/DEREÇİNE: ÖMER YILDIZ, AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI/YEŞİLÇİFTLİK: DEVRİM ÖLMEZ, AFYONLARAHİSAR DİNAR TATARLI: ALİ KÖKSAL, AFYONLARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA: MUSTAFA ÇİMEN, AFYONLARAHİSAR EMİRDAĞ: BARIŞ CAN, AFYONLARAHİSAR ÇIRIK: İDRİS ERUSLU, AFYONLARAHİSAR GEBECELER: MUSTAFA SATILMIŞ, AFYONLARAHİSAR NURİBEY: OSMAN SAĞ, AFYONLARAHİSAR SÜLÜMENLİ: AHMET SÜRGÜ, AFYONLARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA: BÜLENT ÖNEY, AFYONLARAHİSAR SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK: CEYLAN KOCATÜRK, AFYONLARAHİSAR BAŞMAKÇI: SELÇUK GÖNÜLLÜ, AFYONLARAHİSAR DAZKIRI: İSMAİL TAYLAN, AFYONLARAHİSAR İHSANİYE: TUNAY TÜRKMEN