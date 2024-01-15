2024 CHP Aksaray belediye başkan adayları: İşte CHP Aksaray belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Aksaray il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Aksaray il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Aksaray belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Aksaray il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Aksaray il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Aksaray belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Aksaray il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Aksaray belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Aksaray ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

AKSARAY GÜLAĞAÇ: BUĞRA DEMİR

BUĞRA DEMİR AKSARAY GÜZELYURT: RAMAZAN PALA

RAMAZAN PALA AKSARAY BAĞLIKAYA: ALİ AYDOĞDU

ALİ AYDOĞDU AKSARAY HELVADERE: SÜLEYMAN SEVDİ

SÜLEYMAN SEVDİ AKSARAY TAŞPINAR: İSMAİL YILMAZ

İSMAİL YILMAZ AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI: ZEKİ TÜRKER

ZEKİ TÜRKER AKSARAY YEŞİLTEPE: TAHSİN ÇELİK

CHP Aksaray belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Aksaray il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Aksaray il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Aksaray ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Aksaray ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: AKSARAY GÜLAĞAÇ: BUĞRA DEMİR, AKSARAY GÜZELYURT: RAMAZAN PALA, AKSARAY BAĞLIKAYA: ALİ AYDOĞDU, AKSARAY HELVADERE: SÜLEYMAN SEVDİ, AKSARAY TAŞPINAR: İSMAİL YILMAZ, AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI: ZEKİ TÜRKER, AKSARAY YEŞİLTEPE: TAHSİN ÇELİK.