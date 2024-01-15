2024 CHP Amasya belediye başkan adayları: İşte CHP Amasya belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Amasya il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Amasya il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Amasya belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Amasya il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Amasya il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Amasya belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Amasya il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Amasya belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Amasya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

AMASYA/MERKEZ/ZİYARET: EMRE DEDEOĞLU

EMRE DEDEOĞLU AMASYA GÖYNÜCEK: MUSA ATILGAN

MUSA ATILGAN AMASYA HAMAMÖZÜ: HANDAN CANDEMİR AY

HANDAN CANDEMİR AY AMASYA SULUOVA: VEDAT GÜLEK

VEDAT GÜLEK AMASYA TAŞOVA: ÖMER ÖZALP

ÖMER ÖZALP AMASYA MERZİFON: ALP KARGI

CHP Amasya belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Amasya il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Amasya il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Amasya ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Aksaray ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: AMASYA/MERKEZ/ZİYARET: EMRE DEDEOĞLU, AMASYA GÖYNÜCEK: MUSA ATILGAN, AMASYA HAMAMÖZÜ: HANDAN CANDEMİR AY, AMASYA SULUOVA: VEDAT GÜLEK, AMASYA TAŞOVA: ÖMER ÖZALP, AMASYA MERZİFON: ALP KARGI.