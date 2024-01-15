2024 CHP Ardahan belediye başkan adayları: İşte CHP Ardahan belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Ardahan il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Ardahan il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Ardahan belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Ardahan il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Ardahan il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Ardahan belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Ardahan il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Ardahan belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Ardahan ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ARDAHAN GÖLE : GÖKHAN BUDAK

: GÖKHAN BUDAK ARDAHAN POSOF: ERDEM DEMİRCİ

ERDEM DEMİRCİ ARDAHAN HANAK: AYHAN BÜYÜKKAYA

CHP Ardahan belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Ardahan il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Ardahan il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Ardahan ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Ardahan ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: ARDAHAN GÖLE: GÖKHAN BUDAK, ARDAHAN POSOF: ERDEM DEMİRCİ, ARDAHAN HANAK: AYHAN BÜYÜKKAYA.