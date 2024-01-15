2024 CHP Artvin belediye başkan adayları: İşte CHP Artvin belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Artvin il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Artvin il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Artvin belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Artvin il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Artvin il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Artvin belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Artvin il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Artvin belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Artvin ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ARTVİN MERKEZ: BİLGEHAN ERDEM

BİLGEHAN ERDEM ARTVİN ARHAVİ: VASFİ KURDOĞLU

VASFİ KURDOĞLU ARTVİN HOPA: UTKU CİHAN

UTKU CİHAN ARTVİN BORÇKA: ERCAN ORHAN

ERCAN ORHAN ARTVİN MURGUL: MEHMET YILDIRIM

CHP Artvin belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Artvin il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Artvin il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Artvin ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Artvin ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: ARTVİN MERKEZ: BİLGEHAN ERDEM, ARTVİN ARHAVİ: VASFİ KURDOĞLU, ARTVİN HOPA: UTKU CİHAN, ARTVİN BORÇKA: ERCAN ORHAN, ARTVİN MURGUL: MEHMET YILDIRIM