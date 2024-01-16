2024 CHP Aydın belediye başkan adayları: İşte CHP Aydın belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Aydın il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Aydın il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Aydın belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Aydın il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Aydın il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Aydın belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Aydın il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Aydın belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Aydın ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

AYDIN MERKEZ : ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AYDIN BUHARKENT: ALİ OKKALI

ALİ OKKALI AYDIN EFELER: ANIL YETİŞKİN

ANIL YETİŞKİN AYDIN İNCİRLİOVA: OSMAN GÖKMEN

OSMAN GÖKMEN AYDIN KARPUZLU: TUĞRUL OZAN

TUĞRUL OZAN AYDIN KOÇARLI: ÖZGÜR ARICI

ÖZGÜR ARICI AYDIN KUŞADASI: ÖMER GÜNEL

ÖMER GÜNEL AYDIN KUYUCAK: UĞUR DOĞANCA

UĞUR DOĞANCA AYDIN NAZİLLİ: GAMZE YOLCU METİN

GAMZE YOLCU METİN AYDIN SÖKE: MUSTAFA İBERYA ARIKAN

MUSTAFA İBERYA ARIKAN AYDIN YENİPAZAR: MALİK ERCAN

CHP Aydın belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Aydın il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Aydın il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Aydın ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Aydın ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: AYDIN MERKEZ: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AYDIN BUHARKENT: ALİ OKKALI, AYDIN EFELER: ANIL YETİŞKİN, AYDIN İNCİRLİOVA: OSMAN GÖKMEN, AYDIN KARPUZLU: TUĞRUL OZAN, AYDIN KOÇARLI: ÖZGÜR ARICI, AYDIN KUŞADASI: ÖMER GÜNEL, AYDIN KUYUCAK: UĞUR DOĞANCA, AYDIN NAZİLLİ: GAMZE YOLCU METİN, AYDIN SÖKE: MUSTAFA İBERYA ARIKAN, AYDIN YENİPAZAR: MALİK ERCAN.