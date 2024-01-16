2024 CHP Bolu belediye başkan adayları: İşte CHP Bolu belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Bolu il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Bolu il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Bolu belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Bolu il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Bolu il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Bolu belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Bolu il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Bolu belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Bolu ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

BOLU MERKEZ: TANJU ÖZCAN

TANJU ÖZCAN BOLU MENGEN: TURHAN BULUT

TURHAN BULUT BOLU MENGEN GÖKÇESU: MEHMET YILMAZ

MEHMET YILMAZ BOLU MERKEZ KARACASU: EKREM VELİOĞLU

EKREM VELİOĞLU BOLU MUDURNU: DOĞAN ONURLU

DOĞAN ONURLU BOLU MUDURNU TAŞESKİ: YASİN ÖZDEMİR

YASİN ÖZDEMİR BOLU GÖYNÜK: ALİ ORAL

ALİ ORAL BOLU SEBEN: UYGAR OTURAKDAŞ

CHP Bolu belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Bolu il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Bolu il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Bolu ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Bolu ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: BOLU MERKEZ: TANJU ÖZCAN, BOLU MENGEN: TURHAN BULUT, BOLU MENGEN GÖKÇESU: MEHMET YILMAZ, BOLU MERKEZ KARACASU: EKREM VELİOĞLU, BOLU MUDURNU: DOĞAN ONURLU, BOLU MUDURNU TAŞESKİ: YASİN ÖZDEMİR, BOLU GÖYNÜK: ALİ ORAL, BOLU SEBEN: UYGAR OTURAKDAŞ.