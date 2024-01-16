2024 CHP Denizli belediye başkan adayları: İşte CHP Denizli belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Denizli il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Denizli il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Denizli belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Denizli il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Denizli il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Denizli belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Denizli il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Denizli belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Denizli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

DENİZLİ ACIPAYAM: LEVENT YILDIRIM

LEVENT YILDIRIM DENİZLİ BAKLAN: NAİL ŞAŞMAZ

NAİL ŞAŞMAZ DENİZLİ BEYAĞAÇ: HÜSEYİN EROL

HÜSEYİN EROL DENİZLİ BOZKURT: BİRSEN ÇELİK

BİRSEN ÇELİK DENİZLİ ÇİVRİL: KEMAL ASLAN

KEMAL ASLAN DENİZLİ HONAZ: YÜKSEL KEPENEK

YÜKSEL KEPENEK DENİZLİ KALE: ERKAN HAYLA

ERKAN HAYLA DENİZLİ MERKEZEFENDİ: ŞENİZ DOĞAN

CHP Denizli belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Denizli il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Denizli il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Denizli ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Denizli ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: DENİZLİ ACIPAYAM: LEVENT YILDIRIM, DENİZLİ BAKLAN: NAİL ŞAŞMAZ, DENİZLİ BEYAĞAÇ: HÜSEYİN EROL, DENİZLİ BOZKURT: BİRSEN ÇELİK, DENİZLİ ÇİVRİL: KEMAL ASLAN, DENİZLİ HONAZ: YÜKSEL KEPENEK, DENİZLİ KALE: ERKAN HAYLA, DENİZLİ MERKEZEFENDİ: ŞENİZ DOĞAN.