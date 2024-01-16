2024 CHP Edirne belediye başkan adayları: İşte CHP Edirne belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Edirne il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Edirne il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Edirne belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Edirne il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Edirne il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Edirne belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Edirne il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Edirne belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Edirne ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

EDİRNE MERİÇ: EROL DÜBEK

EROL DÜBEK EDİRNE UZUNKÖPRÜ: ÖZLEM BECAN

ÖZLEM BECAN EDİRNE UZUNKÖPRÜ KIRCASALİH: HÜSEYİN TÜTÜNCÜ

HÜSEYİN TÜTÜNCÜ EDİRNE İPSALA ESETÇE: İBRAHİM ÖRS

İBRAHİM ÖRS EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK: MUHAMMET ÖRNEK

MUHAMMET ÖRNEK EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR: TAMER KIRAL

TAMER KIRAL EDİRNE LALAPAŞA: ZAFER SEZGİN GELDİ

ZAFER SEZGİN GELDİ EDİRNE MERİÇ KÜPLÜ: GÖKMEN ALTAY

GÖKMEN ALTAY EDİRNE SÜLOĞLU: MEHMET ORMANKIRAN

CHP Edirne belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Edirne il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Edirne il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Edirne ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Edirne ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: EDİRNE MERİÇ: EROL DÜBEK, EDİRNE UZUNKÖPRÜ: ÖZLEM BECAN, EDİRNE UZUNKÖPRÜ KIRCASALİH: HÜSEYİN TÜTÜNCÜ, EDİRNE İPSALA ESETÇE: İBRAHİM ÖRS, EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK: MUHAMMET ÖRNEK, EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR: TAMER KIRAL, EDİRNE LALAPAŞA: ZAFER SEZGİN GELDİ, EDİRNE MERİÇ KÜPLÜ: GÖKMEN ALTAY, EDİRNE SÜLOĞLU: MEHMET ORMANKIRAN.