2024 CHP Eskişehir belediye başkan adayları: İşte CHP Eskişehir belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Eskişehir il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Eskişehir il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Eskişehir belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Eskişehir il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Eskişehir il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Eskişehir belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Eskişehir il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Eskişehir belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Eskişehir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE : AYŞE ÜNLÜCE

: AYŞE ÜNLÜCE ESKİŞEHİR ODUNPAZARI: KAZIM KURT

KAZIM KURT ESKİŞEHİR TEPEBAŞI: AHMET ATAÇ

CHP Eskişehir belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Eskişehir il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Eskişehir il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Eskişehir ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Eskişehir ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: ESKİŞEHİR: AYŞE ÜNLÜCE, ESKİŞEHİR ODUNPAZARI: KAZIM KURT, ESKİŞEHİR TEPEBAŞI: AHMET ATAÇ ORMANKIRAN.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?

Eskişehir'de 25 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi. Büyükerşen'in yerine Parti Meclisi kararıyla Ayşe Ünlüce aday gösterildi.