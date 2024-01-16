2024 CHP Gaziantep belediye başkan adayları: İşte CHP Gaziantep belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Gaziantep il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Gaziantep il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Gaziantep belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Gaziantep il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Gaziantep il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Gaziantep belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Gaziantep il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Gaziantep belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Gaziantep ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

GAZİANTEP ARABAN: HÜSEYİN KILIÇ

HÜSEYİN KILIÇ GAZİANTEP İSLAHİYE: OKAN ÖZTÜRK

OKAN ÖZTÜRK GAZİANTEP KARKAMIŞ: MUSTAFA GÜZEL

MUSTAFA GÜZEL GAZİANTEP NİZİP: ALİ DOĞAN

ALİ DOĞAN GAZİANTEP NURDAĞI: MUSTAFA ÇETİN

MUSTAFA ÇETİN GAZİANTEP YAVUZELİ: BEKİR SAKAR

CHP Gaziantep belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Gaziantep il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Gaziantep il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Gaziantep ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Gaziantep ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: GAZİANTEP ARABAN: HÜSEYİN KILIÇ, GAZİANTEP İSLAHİYE: OKAN ÖZTÜRK, GAZİANTEP KARKAMIŞ: MUSTAFA GÜZEL, GAZİANTEP NİZİP: ALİ DOĞAN, GAZİANTEP NURDAĞI: MUSTAFA ÇETİN, GAZİANTEP YAVUZELİ: BEKİR SAKAR