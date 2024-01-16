2024 CHP Giresun belediye başkan adayları: İşte CHP Giresun belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Giresun il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Giresun il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Giresun belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Giresun il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Giresun il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Giresun belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Giresun belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Giresun il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Giresun belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Giresun ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

GİRESUN MERKEZ: FUAT KÖSE

FUAT KÖSE GİRESUN ÇAMOLUK: UĞUR NAZLI

UĞUR NAZLI GİRESUN ÇANAKÇI: MUSTAFA KUDAL

MUSTAFA KUDAL GİRESUN DERELİ: ÖZLEM UZUNER

ÖZLEM UZUNER GİRESUN DOĞANKENT: İRFAN TÜFEKCİ

İRFAN TÜFEKCİ GİRESUN GÜCE: AHMET SALİH BAL

AHMET SALİH BAL GİRESUN KEŞAP: METİN ÖZTÜRK

METİN ÖZTÜRK GİRESUN DUROĞLU: YAHYA ÇALCALI

YAHYA ÇALCALI GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR: MURAT KÖMBE

MURAT KÖMBE GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR: MUSTAFA EYİCE

MUSTAFA EYİCE GİRESUN EYNESİL: AHMET LATİF KARADENİZ

AHMET LATİF KARADENİZ GİRESUN GÖRELE: HASBİ DEDE

HASBİ DEDE GİRESUN PİRAZİZ: HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU

HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU GİRESUN ALUCRA: NECATİ KAVUKCU

CHP Giresun belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Giresun il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Giresun il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Giresun ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Giresun ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: GİRESUN MERKEZ: FUAT KÖSE, GİRESUN ÇAMOLUK: UĞUR NAZLI, GİRESUN ÇANAKÇI: MUSTAFA KUDAL, GİRESUN DERELİ: ÖZLEM UZUNER, GİRESUN DOĞANKENT: İRFAN TÜFEKCİ, GİRESUN GÜCE: AHMET SALİH BAL, GİRESUN KEŞAP: METİN ÖZTÜRK, GİRESUN DUROĞLU: YAHYA ÇALCALI, GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR: MURAT KÖMBE, GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR: MUSTAFA EYİCE, GİRESUN EYNESİL: AHMET LATİF KARADENİZ, GİRESUN GÖRELE: HASBİ DEDE, GİRESUN PİRAZİZ: HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU, GİRESUN ALUCRA: NECATİ KAVUKCU.