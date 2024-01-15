2024 CHP İzmir belediye başkan adayları: İşte CHP İzmir belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için İzmir il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin İzmir il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP İzmir belediye başkan adayları kimler? İşte CHP İzmir il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP İzmir il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP İzmir belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP İzmir belediye başkan adayları kimler? İşte CHP İzmir il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP İzmir belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin İzmir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

İZMİR BAYINDIR: DAVUT SAKARSU

DAVUT SAKARSU İZMİR BERGAMA: TANJU ÇELİK

TANJU ÇELİK İZMİR KINIK: SEMA BODUR

SEMA BODUR İZMİR KİRAZ: NASUH COŞKUN

NASUH COŞKUN İZMİR TİRE: HAYATİ OKUROĞLU

HAYATİ OKUROĞLU İZMİR TORBALI: ÖVÜNÇ DEMİR

CHP İzmir belediye başkan adayları listesi

CHP'nin İzmir il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. İzmir il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için henüz kimseyi aday göstermedi.

CHP Bayındır Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İzmir ili Bayındır ilçesi için DAVUT SAKARSU ismini aday gösterdi.

CHP Bergama Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İzmir ili Bergama ilçesi için TANJU ÇELİK ismini aday gösterdi.

CHP Kınık Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İzmir ili Saimbey ilçesi için SEMA BODUR ismini aday gösterdi.

CHP Kiraz Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İzmir ili Kiraz ilçesi için NASUH COŞKUN ismini aday gösterdi.

CHP Tire Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İzmir ili Tire ilçesi için HAYATİ OKUROĞLU ismini aday gösterdi.

CHP Torbalı Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İzmir ili Torbalı ilçesi için ÖVÜNÇ DEMİR ismini aday gösterdi.

Güncelleniyor İl ve ilçe belediyeleri için adaylar açıklandıkça listemiz güncellenecek...