2024 CHP Kahramanmaraş belediye başkan adayları: İşte CHP Kahramanmaraş belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Kahramanmaraş il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Kahramanmaraş il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Kahramanmaraş belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kahramanmaraş il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Kahramanmaraş il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Kahramanmaraş belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Kahramanmaraş belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kahramanmaraş il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Kahramanmaraş belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kahramanmaraş ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ: HARUN VİCDAN

HARUN VİCDAN KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN: ERKAN GÜRBÜZ

ERKAN GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ NURHAK: İLHAMİ BOZAN

İLHAMİ BOZAN KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE: MUSTAFA DOĞAN

MUSTAFA DOĞAN KAHRAMANMARAŞ AFŞİN: MURAT BOZKURT

MURAT BOZKURT KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT: OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL

OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN: TURAN TEKATLI

CHP Kahramanmaraş belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Kahramanmaraş il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Kahramanmaraş il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Kahramanmaraş ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ: HARUN VİCDAN, KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN: ERKAN GÜRBÜZ, KAHRAMANMARAŞ NURHAK: İLHAMİ BOZAN, KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE: MUSTAFA DOĞAN, KAHRAMANMARAŞ AFŞİN: MURAT BOZKURT, KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT: OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL, KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN: TURAN TEKATLI