2024 CHP Kastamonu belediye başkan adayları: İşte CHP Kastamonu belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Kastamonu il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Kastamonu il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Kastamonu belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kastamonu il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Kastamonu il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Kastamonu belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Kastamonu belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kastamonu il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Kastamonu belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kastamonu ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KASTAMONU ÇATALZEYTİN: FURKAN KILIÇ

FURKAN KILIÇ KASTAMONU DADAY: SELAHATTİN YANIK

SELAHATTİN YANIK KASTAMONU İNEBOLU: CEMAL İLYASOĞLU

CEMAL İLYASOĞLU KASTAMONU HANÖNÜ: ALİ ÖZKAN

ALİ ÖZKAN KASTAMONU İHSANGAZİ: EROL SAĞLIK

EROL SAĞLIK KASTAMONU KÜRE: ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ

ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ KASTAMONU TAŞKÖPRÜ: UFUK CAR

UFUK CAR KASTAMONU ARAÇ: SATILMIŞ SARIKAYA

CHP Kastamonu belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Kastamonu il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Kastamonu il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Kastamonu ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Kastamonu ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: KASTAMONU ÇATALZEYTİN: FURKAN KILIÇ, KASTAMONU DADAY: SELAHATTİN YANIK, KASTAMONU İNEBOLU: CEMAL İLYASOĞLU, KASTAMONU HANÖNÜ: ALİ ÖZKAN, KASTAMONU İHSANGAZİ: EROL SAĞLIK, KASTAMONU KÜRE: ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ, KASTAMONU TAŞKÖPRÜ: UFUK CAR, KASTAMONU ARAÇ: SATILMIŞ SARIKAYA