2024 CHP Kayseri belediye başkan adayları: İşte CHP Kayseri belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Kayseri il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Kayseri il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Kayseri belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kayseri il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Kayseri il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Kayseri belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Kayseri belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kayseri il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Kayseri belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kayseri ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KAYSERİ İNCESU: AYŞE KENDİR

AYŞE KENDİR KAYSERİ ÖZVATAN: İRFANİYE ALMAZ

İRFANİYE ALMAZ KAYSERİ PINARBAŞI: DENİZ YAĞAN

DENİZ YAĞAN KAYSERİ SARIOĞLAN: MURAT ÖZCAN

MURAT ÖZCAN KAYSERİ SARIZ: ÖMER FARUK EROĞLU

ÖMER FARUK EROĞLU KAYSERİ YAHYALI: MEHMET ACARBAŞ

MEHMET ACARBAŞ KAYSERİ YEŞİLHİSAR: DENİZ ONAÇ

DENİZ ONAÇ KAYSERİ FELAHİYE: ŞEREF GÜLESER

ŞEREF GÜLESER KAYSERİ BÜNYAN: İBRAHİM MARZIOĞLU

İBRAHİM MARZIOĞLU KAYSERİ AKKIŞLA: MUSTAFA DURSUN

CHP Kayseri belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Kayseri il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Kayseri il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Kayseri ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Kayseri ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: KAYSERİ İNCESU: AYŞE KENDİR, KAYSERİ ÖZVATAN: İRFANİYE ALMAZ, KAYSERİ PINARBAŞI: DENİZ YAĞAN, KAYSERİ SARIOĞLAN: MURAT ÖZCAN, KAYSERİ SARIZ: ÖMER FARUK EROĞLU, KAYSERİ YAHYALI: MEHMET ACARBAŞ, KAYSERİ YEŞİLHİSAR: DENİZ ONAÇ, KAYSERİ FELAHİYE: ŞEREF GÜLESER, KAYSERİ BÜNYAN: İBRAHİM MARZIOĞLU, KAYSERİ AKKIŞLA: MUSTAFA DURSUN