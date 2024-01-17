2024 CHP Kırklareli belediye başkan adayları: İşte CHP Kırklareli belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Kırklareli il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Kırklareli il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Kırklareli belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kırklareli il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Kırklareli il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Kırklareli belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Kırklareli belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kırklareli il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Kırklareli belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kırklareli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KIRKLARELİ MERKEZ: MEHMET SİYAM KESİMOĞLU

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU: ORHAN SALTIK

ORHAN SALTIK KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA: ALADDİN BURAK DOĞAN

ALADDİN BURAK DOĞAN KIRKLARELİ BABAESKİ KARAHALİL: AYKUT YAKUT

AYKUT YAKUT KIRKLARELİ BABAESKİ: NURAY ÖNER POLAT

NURAY ÖNER POLAT KIRKLARELİ DEMİRKÖY İĞNEADA: TAHİR IŞIK

TAHİR IŞIK KIRKLARELİ DEMİRKÖY: MEHMET ŞENAY

MEHMET ŞENAY KIRKLARELİ KOFÇAZ: MEHMET BALCI

MEHMET BALCI KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ: MURAT GERENLİ

MURAT GERENLİ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY: MUSTAFA ALTINTAŞ

MUSTAFA ALTINTAŞ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN: ERTUĞRUL ÇAMLICA

ERTUĞRUL ÇAMLICA KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ: BİROL ÖZBAY

BİROL ÖZBAY KIRKLARELİ MERKEZ İNECE: ŞAHABETTİN VARDAR

ŞAHABETTİN VARDAR KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY: COŞKUN ÜRKMEZ

COŞKUN ÜRKMEZ KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA: NEŞE ÇEVİKBAŞ

NEŞE ÇEVİKBAŞ KIRKLARELİ PINARHİSAR: ALPER ÖZER

ALPER ÖZER KIRKLARELİ VİZE: ERCAN ÖZALP

ERCAN ÖZALP KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI: GÖKHAN KARABULUT

GÖKHAN KARABULUT KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY: İSMAİL ÖZEN

İSMAİL ÖZEN KIRKLARELİ KAVAKLI: UFUK İN

UFUK İN KIRKLARELİ ÜSKÜP: HALİL ÇALLI

CHP Kırklareli belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Kırklareli il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Kırklareli il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Kırklareli ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Kırklareli ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: KIRKLARELİ MERKEZ: MEHMET SİYAM KESİMOĞLU, KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU: ORHAN SALTIK, KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA: ALADDİN BURAK DOĞAN, KIRKLARELİ BABAESKİ KARAHALİL: AYKUT YAKUT, KIRKLARELİ BABAESKİ: NURAY ÖNER POLAT, KIRKLARELİ DEMİRKÖY İĞNEADA: TAHİR IŞIK, KIRKLARELİ DEMİRKÖY: MEHMET ŞENAY, KIRKLARELİ KOFÇAZ: MEHMET BALCI, KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ: MURAT GERENLİ, KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY: MUSTAFA ALTINTAŞ, KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN: ERTUĞRUL ÇAMLICA, KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ: BİROL ÖZBAY, KIRKLARELİ MERKEZ İNECE: ŞAHABETTİN VARDAR, KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY: COŞKUN ÜRKMEZ, KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA: NEŞE ÇEVİKBAŞ, KIRKLARELİ PINARHİSAR: ALPER ÖZER, KIRKLARELİ VİZE: ERCAN ÖZALP, KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI: GÖKHAN KARABULUT, KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY: İSMAİL ÖZEN, KIRKLARELİ KAVAKLI: UFUK İN, KIRKLARELİ ÜSKÜP: HALİL ÇALLI.