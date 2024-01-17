2024 CHP Kocaeli belediye başkan adayları: İşte CHP Kocaeli belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Kocaeli il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Kocaeli il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Kocaeli belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kocaeli il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Kocaeli il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Kocaeli belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Kocaeli belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kocaeli il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Kocaeli belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kocaeli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KOCAELİ DERİNCE: SERTİF GÖKÇE

SERTİF GÖKÇE KOCAELİ GEBZE: NAİL ÇİLER

CHP Kocaeli belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Kocaeli il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Kocaeli il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Kocaeli ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Kocaeli ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: KOCAELİ DERİNCE: SERTİF GÖKÇE, KOCAELİ GEBZE: NAİL ÇİLER.