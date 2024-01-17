2024 CHP Kütahya belediye başkan adayları: İşte CHP Kütahya belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Kütahya il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Kütahya il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Kütahya belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kütahya il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Kütahya il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Kütahya belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Kütahya belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Kütahya il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Kütahya belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kütahya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA: GÖKHAN DEMİR

GÖKHAN DEMİR KÜTAHYA PAZARLAR: İSMAİL DEMİR

İSMAİL DEMİR KÜTAHYA ASLANAPA: TUNCAY TUNÇER

TUNCAY TUNÇER KÜTAHYA DOMANİÇ: ENGİN UYSAL

ENGİN UYSAL KÜTAHYA EMET: DEVRİM SAMSAR

DEVRİM SAMSAR KÜTAHYA GEDİZ: ERDOĞAN DİRİCAN

ERDOĞAN DİRİCAN KÜTAHYA TAVŞANLI: SERKAN KILIÇ

CHP Kütahya belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Kütahya il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Kütahya il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Kütahya ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Kütahya ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA: GÖKHAN DEMİR, KÜTAHYA PAZARLAR: İSMAİL DEMİR, KÜTAHYA ASLANAPA: TUNCAY TUNÇER, KÜTAHYA DOMANİÇ: ENGİN UYSAL, KÜTAHYA EMET: DEVRİM SAMSAR, KÜTAHYA GEDİZ: ERDOĞAN DİRİCAN, KÜTAHYA TAVŞANLI: SERKAN KILIÇ