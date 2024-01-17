2024 CHP Manisa belediye başkan adayları: İşte CHP Manisa belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Manisa il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Manisa il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Manisa belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Manisa il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Manisa il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Manisa belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Manisa belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Manisa il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Manisa belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Manisa ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

MANİSA DEMİRCİ: ŞEREF AKMEŞE

ŞEREF AKMEŞE MANİSA KIRKAĞAÇ: ÜSTÜN DÖNMEZ

ÜSTÜN DÖNMEZ MANİSA KÖPRÜBAŞI: FATİH TAŞLICA

FATİH TAŞLICA MANİSA SARIGÖL: TAHSİN AKDENİZ

TAHSİN AKDENİZ MANİSA SELENDİ: CEMİL KURT

CHP Manisa belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Manisa il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Manisa il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Manisa ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Manisa ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: MANİSA DEMİRCİ: ŞEREF AKMEŞE, MANİSA KIRKAĞAÇ: ÜSTÜN DÖNMEZ, MANİSA KÖPRÜBAŞI: FATİH TAŞLICA, MANİSA SARIGÖL: TAHSİN AKDENİZ, MANİSA SELENDİ: CEMİL KURT