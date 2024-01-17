2024 CHP Mersin belediye başkan adayları: İşte CHP Mersin belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Mersin il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Mersin il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Mersin belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Mersin il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Mersin il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Mersin belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Mersin belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Mersin il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Mersin belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Mersin ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

MERSİN BÜYÜKŞEHİR: VAHAP SEÇER

VAHAP SEÇER MERSİN ANAMUR: DURMUŞ DENİZ

DURMUŞ DENİZ MERSİN AYDINCIK: ÖZKAN KILIÇARPA

ÖZKAN KILIÇARPA MERSİN BOZYAZI: BAYKAL ARIDENİZ

BAYKAL ARIDENİZ MERSİN ÇAMLIYAYLA: GÜLAY ŞİMŞEK

GÜLAY ŞİMŞEK MERSİN ERDEMLİ: MEHMET MAVİ

MEHMET MAVİ MERSİN GÜLNAR: BAYRAM ALİ DEDE

BAYRAM ALİ DEDE MERSİN MEZİTLİ: AHMET SERKAN TUNCER

AHMET SERKAN TUNCER MERSİN MUT: GÜLSÜM KEVSER MUT

GÜLSÜM KEVSER MUT MERSİN SİLİFKE: MUSTAFA TURGUT

MUSTAFA TURGUT MERSİN TARSUS: ALİ BOLTAÇ

ALİ BOLTAÇ MERSİN YENİŞEHİR: ABDULLAH ÖZYİĞİT

CHP Mersin belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Mersin il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Mersin il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Mersin ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Mersin ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: MERSİN BÜYÜKŞEHİR: VAHAP SEÇER, MERSİN ANAMUR: DURMUŞ DENİZ, MERSİN AYDINCIK: ÖZKAN KILIÇARPA, MERSİN BOZYAZI: BAYKAL ARIDENİZ, MERSİN ÇAMLIYAYLA: GÜLAY ŞİMŞEK, MERSİN ERDEMLİ: MEHMET MAVİ, MERSİN GÜLNAR: BAYRAM ALİ DEDE, MERSİN MEZİTLİ: AHMET SERKAN TUNCER, MERSİN MUT: GÜLSÜM KEVSER MUT, MERSİN SİLİFKE: MUSTAFA TURGUT, MERSİN TARSUS: ALİ BOLTAÇ, MERSİN YENİŞEHİR: ABDULLAH ÖZYİĞİT.