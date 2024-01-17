2024 CHP Muğla belediye başkan adayları: İşte CHP Muğla belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Muğla il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Muğla il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Muğla belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Muğla il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Muğla il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Muğla belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Muğla belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Muğla il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Muğla belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Muğla ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

MUĞLA DALAMAN: SEZER DURMUŞ

SEZER DURMUŞ MUĞLA KÖYCEĞİZ: ALİ ERDOĞAN

ALİ ERDOĞAN MUĞLA YATAĞAN: MESUT GÜNEL

CHP Muğla belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Muğla il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Muğla il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Muğla ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Muğla ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: MUĞLA DALAMAN: SEZER DURMUŞ, MUĞLA KÖYCEĞİZ: ALİ ERDOĞAN, MUĞLA YATAĞAN: MESUT GÜNEL