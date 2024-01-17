2024 CHP Ordu belediye başkan adayları: İşte CHP Ordu belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Ordu il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Ordu il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Ordu belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Ordu il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Ordu il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Ordu belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Ordu belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Ordu il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Ordu belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Ordu ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ORDU ÇAMAŞ: LEYLA ÇITIR

LEYLA ÇITIR ORDU FATSA: AHMET CELAL KARAOĞLANOĞLU

AHMET CELAL KARAOĞLANOĞLU ORDU GÜRGENTEPE: CEMİL ÇOŞKUN

CEMİL ÇOŞKUN ORDU PERŞEMBE: FARUK PİROĞLU

FARUK PİROĞLU ORDU ALTINORDU: ULAŞ TEPE

ULAŞ TEPE ORDU KABADÜZ: MUSTAFA OKUTAN

MUSTAFA OKUTAN ORDU KUMRU: ŞENOL ÖZDEN

ŞENOL ÖZDEN ORDU MESUDİYE: OLGAY ÜNALAN

CHP Ordu belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Ordu il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Ordu il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Ordu ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Ordu ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: ORDU ÇAMAŞ: LEYLA ÇITIR, ORDU FATSA: AHMET CELAL KARAOĞLANOĞLU, ORDU GÜRGENTEPE: CEMİL ÇOŞKUN, ORDU PERŞEMBE: FARUK PİROĞLU, ORDU ALTINORDU: ULAŞ TEPE, ORDU KABADÜZ: MUSTAFA OKUTAN, ORDU KUMRU: ŞENOL ÖZDEN, ORDU MESUDİYE: OLGAY ÜNALAN