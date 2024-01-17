2024 CHP Rize belediye başkan adayları: İşte CHP Rize belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Rize il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Rize il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Rize belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Rize il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Rize il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Rize belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Rize belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Rize il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Rize belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Rize ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

RİZE ARDEŞEN: ENVER ATAGÜL

ENVER ATAGÜL RİZE ÇAMLIHEMŞİN: ERSİN DALGA

ERSİN DALGA RİZE GÜNEYSU: HÜSEYİN YANIK

HÜSEYİN YANIK RİZE FINDIKLI: ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU

CHP Rize belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Rize il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Rize il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Rize ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Rize ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: RİZE ARDEŞEN: ENVER ATAGÜL, RİZE ÇAMLIHEMŞİN: ERSİN DALGA, RİZE GÜNEYSU: HÜSEYİN YANIK, RİZE FINDIKLI: ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU